IL FOUL PLAY DEL CALCIO... - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Ecco il motivo per cui il calcio non mi appassiona, anzi spesso mi guasta l’umore: è possibile mai che Ronaldo venga deliberatamente azzoppato da due avversari, che puntavano le sue preziose gambe e che la Francia se la sia cavata senza nemmeno un calcio di punizione ? Diversamente il giallo è toccato ai portoghesi alla prima occasione utile. Mi dispiace, ma dopo l’episodio Totti , che uscì dal campo con una gamba spezzata, mentre il suo “killer” continuava tranquillamente la partita, ritengo che l’unico modo per impedire o contenere l’aggressività dolosa di taluni giocatori sia quello di punire sempre e comunque con il rosso diretto gli autori di lesioni gravi, salvo ulteriori sanzioni dopo il fine partita e l’accertamento obiettivo dei fatti. Purtroppo è soltanto una mia opinione personale e i furbi, gli scorretti ed i violenti in campo continueranno ad avere la meglio, rovinando risultati e immagine del football, dando pessimi esempi alla collettività, accreditando la prepotenza come filosofia vincente. In conclusione, comunque vada, una vittoria della Francia contro il Portogallo senza Ronaldo sarebbe comunque un vittoria a metà. Un vittoria del Portogallo sarebbe davvero un trionfo…