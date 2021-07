RAVASI E LA BELLEZZA - L'Eco Del Litorale | Notizie online

SONO AMMIRATO DALLA DOTTA LECTIO MAGISTRALIS DEL CARDINALE GIANFRANCO RAVASI SUL TEMA DELLA BELLEZZA (CHE SALVERA’ IL MONDO, COME TITOLA UN SUO RECENTE LIBRO). PER RAVASI LA BELLEZZA NON PRESCINDE DAL CORPO DELL’UOMO CREATO DA DIO “A SUA IMMAGINE E SOMIGLIANZA”. DOPO L’ENNESIMA NOTIZIA DI ARRESTI PER ILLECITI FINALIZZATI AL DOPING NEL CAMPO DEL BODY BUILDING, OVVERO PER LA “DISCIPLINA” CHE PERSEGUE IL RAGGIUNGIMENTO DELLA BELLEZZA CORPOREA CON UN DURO LAVORO IN PALESTRA E UNA ALIMENTAZIONE MIRATA, POSTO CHE GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI SI SONO ACCOMPAGNATI CON L’USO DI FARMACI DESTINATI ALLA VETERINARIA E CONTRO IL NANISMO, IO PENSO CHE CI SIA SOLO UN PARAMETRO DA VALUTARE, PER LA BELLEZZA ESTERIORE, SALVO QUELLA INCOMMENSURABILE INTERIORE. IL PARAMETRO CE LO FORNISCE SEMPRE LA MADRE DELL’ARTE CLASSICA, LA GRECIA, CON GLI INSUPERABILI MAESTRI PRASSITELE E AGELADA, CON LA VENERE DI MILO E TIDEO, CUI CI DOVREMMO ISPIRARE PER ESSERE PIU’ VICINI A DIO…