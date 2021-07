SISINIO ZITO E I GIOCHI, QUANDO ERANO JONICI - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Giuseppe Scanni

6 LUGLIO 2016 ·

E’ scomparso poche ore fa il professor Sisinio Zito, senatore socialista, sottosegretario in tre governi, sindaco della sua amata Roccella Jonica per più di un decennio. Sisinio ha fatto parte integrante della mia vita e della mia formazione. Fu il vice responsabile della Sezione Cultura del PSU e del PSI, cioè dalla unificazione socialista del 1966 al 1976, quando, con Craxi segretario, affrontò nuovi ed importanti incarichi nazionali, senza mai dimenticare la sua amata Calabria ed in particolare la Locride e Roccella. Nel suo piccolo ufficio al quarto piano di via del Corso si riunivano tra la fine degli anni ’60 ed i primi anni ’70 le migliori “teste” del socialismo italiano assieme ad alcuni giovani, Agostino Saccà, Raffaele Mirarchi, Mario Colangeli ed io stesso, che avevamo l’occasione di parlare con Giuliano Amato, Federico Coen, Antonio Giolitti, Stefano Rodotà, Walter Pedullà, Gianni Statera, Mario Penelope e tanti, tanti altri. Frequentavamo una sorta di master mentre studiavamo all’Università. Ho incontrato Sisinio fino a circa due anni orsono, un pò meno, forse, sino a quando le mie condizioni di salute modificarono la mia vita. Sisinio amava la sua Roccella . Da parlamentare si battè per ottenere finanziamenti all’ammodernamento della SS 106 nella Locride ed alla variante tra Roccella ed Ardore. In ragione del mio lavoro dell’epoca ebbe con me un fitto rapporto di informazione e di impulso, organizzò incontri a Roccella sia pubblici che tecnici ai quali mi invitava ed ai quali ero ben contento di partecipare. I suoi concittadini sanno e, con ragione, che il suo impegno è stato determinante per aiutare e confortare chi doveva realizzare un’opera così importante. Io gliene rendo, ora come allora, pubblico merito. Mi piace ricordare anche la signorilità e l’eleganza di Sisinio, raccontando un piccolo e significativo avvenimento: in occasione di una importante apertura della 106, invitato da me a parlare, a presenziare dal palco, mi disse che non essendo il Sindaco di Roccella, non voleva mettere in difficoltà nessuno. Io pensai a quanto ero fortunato ad avere come amico e compagno un simile galantuomo. E la sua scomparsa mi addolora e mi rattrista. Sono certo che la sua famiglia, i compagni, i suoi amici, i suoi concittadini riserbano gli stessi mesti sentimenti perché è venuto a mancare, assieme alla gratitudine per la sua generosa , empatica dedizione al bene pubblico ed al destino dei meno fortunati.