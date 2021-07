LE OCHE DEL PARTENONE. - L'Eco Del Litorale | Notizie online

LE OCHE… – Questo il titolo che penso di dare alla vicenda vissuta ieri dai greci e con loro noi tutti. Comunque vadano le cose, il valore morale della vittoria del NO, rispetto alle vessazioni sociali pretese in nome dell’EuroEuropa, non potrà mai essere cancellato. Al “VAE VICTIS” dei barbari esattori, i Greci hanno risposto come fece Furio Camillo, alla testa dei Romani di Ardea, liberatori del Campidoglio e delle Oche, sacre a Giunone: NON AURO, SED FERRO, RECUPERANDA EST PATRIA!