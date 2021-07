FIUME BOJACCIA - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Il mio primo pensiero è per il nostro Fiume, il Tevere, accostato per l’ennesima volta ad un fatto tragico, orribile di violenza sul diciannovenne Beau Solomon, studente atleta americano, che a Roma pensava di cambiare il suo futuro, di cogliere un master strategico per i suoi studi. Il Tevere non ha colpa, ma noi romani si, per averlo abbandonato, rendendolo insicuro dalla Città alla foce, inselvatichito e mal frequentato. Il cuore di Roma, Trastevere e la sua movida notturna, deve tornare a battere nel clima della festa e dell’amicizia, non può essere occasione di violenza e malaffare. Nel 1930 il celebre Romolo Balzani compose il suo ennesimo capolavoro “Barcarolo Romano” intorno ad una straziante vicenda, che ancora mi emoziona. Il riaffiorare di “Ninetta bella” tra i mulinelli del “fiume affatato” mi prende alla gola e mi sprofonda nella tristezza, nell’angoscia per la vita rapita a Beau, giovanissimo eroe americano venuto a subire il martirio sulla sponda destra del “fiume bojaccia” … :

“Quanta pena stasera c’e’ sur fiume che fiotta cosi’

disgraziato chi sogna e chi spera

tutti ar monno dovemo soffri’

si c’e’ n’anima che cerca pace

po’ trovalla sortanto che qui’

er barcarolo va’ contro corente

e quanno canta l’eco s’arisente

s’e’ vero fiume che tu dai la pace

fiume affatato nun me la nega’

quasi un mese e’ passato

che ‘na sera je dissi a nine’

quest’amore e’ ormai tramontato

lei rispose lo vedo da me

sospiro’ poi me disse addio amore

io pero’ nun me scordo de te

e da quer giorno che l’abbandonai

la cerco sempre e nun la trovo mai

s’e’ vero fiume che tu dai la pace

me so’ pentito fammela trova’

propio sott’ar battello

s’ode ungrido ed un tonfo piu’ lla’

s’ariggira poi fa’mulinello

poi s’affonna riaffiora piu’ lla’

su’ corete e’ ‘na donna affogata

poveraccia penava chissa’

la luna da lassu’fa’ capoccella

rischiaraer viso de ninetta bella

me chiese pace ed ioje l’ho negata

bojaccia fiume je l’hai data tu .