XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO (228a puntata) HOCKEY SU PRATO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

– GIAMPAOLO MEDDA (Villasor, 8 agosto 1927 – Cagliari, 3 maggio 2017) Dopo aver partecipato ai XV Giochi di Helsinki nel 1952, a 33 anni ha fatto parte della squadra azzurra per i XVII di Roma, nel ruolo di mediano destro e di capitano di una squadra che contava ben 8 convocati dell’Amsicora, oltre al portiere Zorco del Cus Cagliari, classificandosi al 13° posto, insieme a Giovanni Anni, Enrico Bisio, Claudio Candotti, Giampaolo Farci, Luigi Farci, Bruno Figliola, Antonio Lenza, Claudio Libotte, Tullio Marchiori, Giovanni Mazzalupi, Quarto Pianesi, Felice Salis, Luciano Soli, Alessandro Vannini, Antonio Vargiu e Ugo Zorco. Era considerato uno dei massimi esponenti dell’hockey sardo, per gli oltre 60 anni trascorsi tra bastoni e palline, con due Olimpiadi all’attivo. Dal 1948 al 1963 era stato uno dei migliori giocatori della Squadra di Hockey della Società Ginnastica Amsicora con la quale avevavinto 6 titoli di Campione d’Italia. Medda è stato, oltre che allenatore e direttore tecnico dell’Amsicora per svariati anni per l’hockey su prato, anche allenatore della Nazionale di hockey. Era stato insegnante di educazione fisica presso il liceo scientifico “Pacinotti” di Cagliari ed aveva anche intrapreso l’attività di informatore scientifico.