4 luglio 2010

LA FEDERCRONOMETRISTI HA ISTITUITO IL “MUSEO ITINERANTE DEL TEMPO”, PERCHE’ E’ DAL 1904 CHE CI SI PREOCCUPA DI DARE CERTEZZA E VALORE ALLE PRESTAZIONI SPORTIVE. OGGI I FOTOFINISH ELETTRONICI AGISCONO AL MILIONESIMO DI SECONDO, SICRONIZZATI CON IL SEGNALE SATELLITARE GPS E SONO UTILIZZATI PER ATLETICA, CICLISMO, ETC. E PER IL CALCIO ? PER IL CALCIO LA TERRA POTREBBE ESSERE PIATTA…