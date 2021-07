L'I.C. Ardea II sbarca ad Anzio - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Grande successo dell’Istituto Comprensivo Ardea II con il progetto in continuità “AVVENTURE DI MARE”, che ha permesso ad un gruppo di suoi alunni di frequentare un corso di vela nelle splendide acque di Anzio. Il progetto finanziato con i fondi strutturali europei PON del Piano Estate 2021 è stato fortemente voluto dalla neo Dirigente Scolastica dott.ssa Fulvia Schiavetta che ha previsto numerose attività gratuite per i prossimi mesi ed in particolar modo un altro corso di vela in quanto lo sport vela oltre ad essere divertente, è anche un sistema interdisciplinare complesso che favorisce l’acquisizione di conoscenze e competenze specifiche, contribuisce a formare e rafforzare nello studente la cultura e le potenzialità del lavoro di gruppo. In barca gli alunni infatti sono stati costantemente impegnati a prevedere e a risolvere problemi, orientarsi, capire le condizioni meteo e marine. Inoltre gli alunni hanno imparato nuovi modelli relazionali basati sulla solidarietà e la capacità di lavorare in gruppo, contribuendo così a superare alcuni fenomeni di emarginazione presenti nel mondo giovanile, quali la violenza e il bullismo. Entusiasti i genitori degli alunni frequentanti nonché la tutor Iolanda D’Ambrosio e il maestro esperto FIV Alessio Picciotti che con discrezione e competenza ha permesso che il corso si svolgesse in piena sicurezza.