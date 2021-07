TERRORE A DAKKA - L'Eco Del Litorale | Notizie online

E’ proprio il caso di dire che tutti i nodi vengono al pettine e nel caso di Dakka, il nodo del terrore IS è fatto di buon cotone a bassissimo costo, troppo basso, esagerato. Sì, perché la delocalizzazione selvaggia dell’industria dell’abbigliamento ha portato ad investire e a trovare in Bangladesh il proprio El Dorado, come i produttori di filati sono andati in Vietnam, i produttori di piumini in Cina e i produttori di palloni in Pakistan. Per capire cosa accade e cosa fare nei paesi da cui proviene l’immigrazione selvaggia e dove prolifera il terrorismo, ragioniamo intanto proprio sul Bangladesh.