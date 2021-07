IL FAIR PLAY PER LA RICONCILIAZIONE MEDITERRANEA - L'Eco Del Litorale | Notizie online

– Dallo Stadio di Domiziano parte una grande azione di pacificazione attraverso le buone prassi, il rispetto e la temperanza. Il messaggio lanciato fin da 12 marzo con il ventitreesimo congresso del Comitato Nazionale Italiano Fair Play è stato raccolto in primis dalla Città di Alghero e quindi dalle organizzazioni di responsabilità sociale, sport e cultura catalane, con passaggi alla quinta Conferenza tenutasi a Napoli dal 15 al 17 giugno e ad Ischia il 18, sempre con un impegno in prima linea del CNIFP. Il 28 giugno a Roma, l’incontro tra le diverse componenti di area e la Fondazione “Terzo Pilastro – L’Italia e il Mediterraneo, attraverso il suo Presidente, Emmanuele Francesco Maria Emanuele, ha determinato una positiva combinazione chimica, per cui, oltre al sottoscritto, anche in rappresentanza degli enti internazionali europeo e mondiale del fair play e della stessa FICTS (cinema e tv sport) rappresentata da Franco Ascani, si sono attivati da subito il Sindaco di Alghero, Mario Bruno e il Segretario Generale di Eurofitness/UBAE (Unió Barcelo- nina d’Associacions Esportives), Rafel Niubò Baquè. Gli sviluppi di questo progetto condiviso si vedranno già nei prossimi giorni, quando verranno annunciati i fondamentali di una azione che vede Alghero nel ruolo conclamato di Capitale Mediterranea del Fair Play per il 2018. Tutto questo per sottolineare come non basta conferire riconoscimenti e premi, ma occorre scendere in campo ed agire.