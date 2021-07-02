ERAVAMO FELICI E... - L'Eco Del Litorale | Notizie online

LA STORICA PRESENTAZIONE DI MISS ITALIA “FAIR PLAY” E MISS ITALIA “SPORT” NEL SALONE D’ONORE CONI, CON PATRIZIA MIRIGLIANI E FRANCESCA TESTASECCA TITOLARE AD INTERIM PER IL 2010.
CRESCENDO ROSSINIANO: DOPO UNA PROFICUA MISSIONE IN DANIMARCA, IL PREMIO FAIR PLAY SARDEGNA A CAGLIARI, IL CONVEGNO SUL FAIR PLAY FINANZIARIO NEL 30° MEETING ESTATE A ISCHIA, LA CONFERMA DI MISS ITALIA FAIR PLAY CON FINALI A MONTECATINI IL 17-18 SETTEMBRE, LA NOMINA A SOCIO D’ONORE CNIFP PER UBER GRADELLA “AQUILA” NOVANTENNE, LA SCELTA DI VERONA PER IL XVIII CONGRESSO EUROPEO FAIR PLAY NEL 2012…
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