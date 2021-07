ERAVAMO FELICI E... - L'Eco Del Litorale | Notizie online

2 LUGLIO 2011

CRESCENDO ROSSINIANO: DOPO UNA PROFICUA MISSIONE IN DANIMARCA, IL PREMIO FAIR PLAY SARDEGNA A CAGLIARI, IL CONVEGNO SUL FAIR PLAY FINANZIARIO NEL 30° MEETING ESTATE A ISCHIA, LA CONFERMA DI MISS ITALIA FAIR PLAY CON FINALI A MONTECATINI IL 17-18 SETTEMBRE, LA NOMINA A SOCIO D’ONORE CNIFP PER UBER GRADELLA “AQUILA” NOVANTENNE, LA SCELTA DI VERONA PER IL XVIII CONGRESSO EUROPEO FAIR PLAY NEL 2012…