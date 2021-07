NELL'UNIVERSO, UNICI. - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Da oggi la firma e i documenti in digitale sono nella disponibilità delle regole comuni europee con un notevole risparmio possibile di tempo, carta, alberi e danaro per tutti coloro che saranno in grado di utilizzarne il vantaggio. Noi italiani siamo indietro con la banda larga , ma avanti con le indagini di polizia su base scientifica e sul recupero di relitti e cadaveri in mare a grandi profondità o di grandissime dimensioni, come rappresentato dai casi di Yara Gambirasio, della Costa Concordia naufragata al Giglio e del peschereccio inabissatosi nel Canale di Sicilia un anno fa con trecento umani segregati nella stiva. Ecco l’Italia che vince nelle sfide più difficili, come ci auguriamo avvenga anche domani sera in campo agli Europei di calcio con la Germania, ecco l’Italia che ancora è sommersa dai faldoni, che non educa seriamente attraverso lo sport nella scuola, che abbandona il pattume sul proprio territorio, che trascura il proprio patrimonio culturale, ma poi si propone con l’eccellenza assoluta ed emozionante del Museo Egizio di Torino. Questa Italia piena di contrappassi e contraddizioni è la sommatoria dei nostri pregi e dei nostri difetti: disperiamocene, ma siamone anche orgogliosi, perchè siamo unici, diversamente ottimisti, nell’universo.