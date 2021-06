XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO (222a puntata) HOCKEY SU PRATO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

– LUIGI FARCI (Cagliari 20 marzo 1939) A 21 anni ha fatto parte della squadra azzurra nel ruolo di terzino sinistro, classificandosi al 13° posto in classifica, insieme a Giovanni Anni, Enrico Bisio, Claudio Candotti, Giampaolo Farci, Bruno Figliola, Antonio Lenza, Claudio Libotte, Tullio Marchiori. Giovanni Mazzalupi, Giampaolo Medda, Quarto Pianesi, Felice Salis, Luciano Soli, Alessandro Vannini, Antonio Vargiu e Ugo Zorco. Candotti è stato tesserato per la U:S:Triestina, che partecipava al Campionato Nazionale di Serie B. E’ stato tesserato per l’Amsicora Cagliari.