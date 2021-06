DA TORREMAGGIORE E ARIANO IRPINO ENERGICA RIPARTENZA CON L'ADESIONE DEL COMITATO NAZIONALE ITALIANO FAIR PLAY - L'Eco Del Litorale | Notizie online

–

30 GIUGNO 2021 – Ieri, straordinaria serata conclusiva a Torremaggiore per la Fiaccola dello Sport, manifestazione coordinata dalla poliedrica Assessore allo Sport del Comune dell’alto tavoliere, Ilenia Coppola. Nello spirito della promozione culturale della prevenzione salute e della inclusione sociale, nella cornice degli inesauribili Runner, con la significativa testimonianza dei volontari dell’AVIS, ed i coinvolgenti virtuosismi del Centro Danza AICS, entusiasta è stata l’adesione della collettività . Interventi di Ruggero Alcanterini Presidente Nazionale del Comitato Italiano Fair Play, di Cesare Gaudiano, Presidente AICS di Foggia e Nazionale dei Probiviri CNIFP, nonché di Renato Martino, Delegato Provinciale CONI di Capitanata. Premio alla carriera per lo storico ed esemplare promotore dello sport pugliese Notarangelo. Oggi ci sarà poi l’occasione per aggiungere una preziosa tessera al mosaico OIKOUMENE – Mediterranean Fair Play Reconciliation, recentemente presentato allo Stadio di Domiziano in Roma e che prevede per domani, martedì 29, un’altra importante occasione d’incontro, ad Ariano Irpino, tra lo stesso Presidente Nazionale CNIFP, Ruggero Alcanterini, della Campania, Franco Campana e gli Amministratori Comunali irpini, che hanno attivato la delega assessorile al fair play e sottoscritto una Convenzione quadriennale, che punta con determinazione su formazione e ricerca con taglio transnazionale.