SARA IZZO, MISS DA 110 E LODE - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Ruggero Alcanterini 27 GIUGNO 2015

TUTTO ACCADE IN POCO TEMPO, UN BATTITO DI CIGLIA E QUELLO CHE E’ APPENA AVVENUTO RAPPRESENTA GIA’ IL PASSATO. ROMA APPROVA LA SUA CANDIDATURA A SEDE PER I GIOCHI OLIMPICI DEL 2024 E NON SI FA IN TEMPO A RIFLETTERE SULLE REAZIONI LOCALI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI, CHE IL TERRORISMO TORNA A COLPIRE, METTENDO IN SUBBUGLIO RIFLESSIONI E SENTIMENTI. IO TORNO A DIRE CHE OGNI INDUGIO, INDETERMINATEZZA, GIUSTIFICAZIONE SOCIOCULTURALE APPARTENGONO AD UN ARMAMENTARIO INUTILE. FORSE E’ VENUTO IL TEMPO DI RIPENSARE MOLTO DEL NOSTRO CONCEPIRE IL CONCETTO DI SOCIETA’ CIVILE E DI UNIONE, COME UNITA’ D’INTENTI PER IL BENE COMUNE. PURTROPPO, A COMINCIARE DALLA UTOPICA COMUNITA’ EUROPEA, PREVALE IL DISASTROSO “OGNUN PER SE E DIO PER TUTTI”. QUINDI NON CI SI FACCIA MERAVIGLIA DI QUEL CHE ACCADE, CHE E’ ORRIBILMENTE STUPEFACENTE. COMUNQUE IERI UNA NOTA POSITIVA, ANZI SPLENDIDA, C’E’ STATA: SARA IZZO, LA NOSTRA MISS ITALIA FAIR PLAY DEL 2011 SI E’ LAUREATA IN MEDICINA, ALLA SAPIENZA, CON 110, LODE E LETTURA DEL GIURAMENTO DI IPPOCRATE A NOME DI TUTTI GLI ALTRI LAUREATI…