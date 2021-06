Il Municipio VII di Roma è il 14esimo comune ad entrare nel progetto virtuoso di spesasospesa.org - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Con un evento on line trasmesso sulla pagina Facebook di SpesaSospesa.org, il Municipio VII di Roma è ufficialmente entrato a far parte del progetto virtuoso di solidarietà circolare che, Lab00 Onlus insieme a tutti i suoi partners, promuove ormai da circa un anno.

A dare il benvenuto, Cristina Leo, Assessora alle Politiche Sociali, Politiche Abitative e Pari Opportunità Municipio Roma VII.

Davide Devenuto, Presidente di Lab00 Onlus, non nasconde la sua soddisfazione nel raccontare quanto finora fatto, attraverso SpesaSospesa.org, per le persone pù fragili. Un impegno che oggi, con l’ingresso del Municipio VII di Roma, allargherà ulteriormente il suo raggio d’azione. “Il supporto di Spesasospesa al Municipio VII di Roma è per noi un altro grande traguardo e allo stesso tempo l’inizio di una collaborazione sul territorio di lunga durata.

Vogliamo innescare un circolo virtuoso tra le aziende, le istituzioni e le associazioni della Capitale, capace di trasformare potenziali sprechi in risorse utili per chi, in questo momento particolarmente difficile, ne ha più bisogno, E grazie alla velocità, alla trasparenza e all’efficienza del digitale, fornire un aiuto concreto alle famiglie economicamente fragili.”

E’ un progetto innovativo quello di SpesaSospesa.org, la cui mission principale è sicuramente la solidarietà, ma che ha incluso tra i suoi valori anche quello della sostenibilità. Grazie al supporto di Regusto, piattaforma tecnologica innovativa e cuore pulsante del flusso virtuoso promosso da SpesaSospesa.org, è possibile ricavare dati certificati sull’impatto sociale e ambientale che questo processo circolare ha innescato. “Per noi, l’ingresso del Municipio VII di Roma, significa poter far entrare in piattaforma nuove aziende disposte a donare o a vendere, ad un prezzo etico, le proprie eccedenze e includere nuove charity accreditate per il recupero della merce inserita, il che significa andare a sensibilizzare nuove aree territoriali sul tema della sostenibilità e dello spreco” – afferma Marco Raspati CEO di Regusto.

Il Municipio VII di Roma sarà in particolar modo coinvolto nell’iniziativa promossa da Emergency “Nessuno Escluso”. Pietro Protasi, Direttore del coordinamento volontari di EMERGENCY e Responsabile progetto “Nessuno escluso” a Roma, ha spiegato come la progettualità di SpesaSospesa.org supporta e affianca la loro realtà, portando aiuti concreti e tangibili a chi è in difficoltà. “Con NESSUNO ESCLUSO stiamo cercando di dare un sostegno a tutti coloro che hanno visto il proprio reddito crollare drasticamente a causa della pandemia. Si tratta di famiglie numerose, anziani soli, giovani precari, lavoratori di settori gravemente penalizzati dalla crisi, che non avevano accesso ad altre forme di aiuto istituzionali e spesso non sapevano neppure a chi rivolgersi per chiedere solidarietà,” spiega Pietro Protasi, responsabile dell’Ufficio coordinamento volontari di EMERGENCY. “Il VII Municipio è il più popoloso di Roma, e ci siamo quindi attivati da subito nei suoi quartieri. Oggi distribuiamo i nostri pacchi contenenti generi di prima necessità a circa un centinaio di famiglie, sia italiane che straniere. Dopo aver lavorato insieme con ottimi risultati a Napoli, siamo molto soddisfatti che il sodalizio con Spesa Sospesa si estenda anche qui. Si tratta di un esempio virtuoso di collaborazione tra diverse realtà dell’associazionismo e il Municipio, tutti uniti per far fronte comune contro la povertà che avanza strisciante.”

SpesaSospesa.org continua a crescere e ad essere supportata da importanti aziende, che decidono di affiancare il progetto perchè propone un modello innovativo e concreto di economia circolare e solidale a favore dell’uomo e dell’ambiente.

“Abbiamo sostenuto sin dall’inizio questo progetto che porta beni essenziali a chi è in difficoltà attraverso la trasparenza e la velocità del digitale. A un anno dalla partenza siamo felici della risposta ricevuta dalla nostra community: oltre 20.000 clienti hanno supportato l‘iniziativa, consentendoci di donare più di 720 mila euro. Continueremo a sostenere questo progetto perché, oggi più che mai, è indispensabile che ciascuno faccia la propria parte per aiutare chi è più fragile”, ha dichiarato Marina Vecchio, Responsabile di Sorgenia per SpesaSospesa.org.

“Ancora una volta, CNH Industrial conferma la sua attenzione verso le persone e il territorio in cui opera. – ha affermato Daniela Ropolo – Head of Sustainable Development Initiaives. La collaborazione con SpesaSospesa sottolinea l’importanza della sinergia tra settore privato e no-profit. Due mondi che si uniscono per un unico obiettivo: favorire l’accesso al cibo. Il Daily Iveco messo a disposizione di Emergency è il nostro modo semplice ma concreto di rispondere al progetto Municipio VII di Roma.

SpesaSospesa.org è un’iniziativa promossa dal Comitato Lab00 Onlus, fondata da Francesco Lasaponara, consulente di startup a vocazione sociale, dagli attori Serena Rossi e Davide Devenuto, dall’AD di Regusto, Marco Raspati, da Flavio Barcaccia, CEO di Nexma, da FoodChain Spa e da Felice di Luca Business Developer di Synesthesia.. SpesaSospesa.org ha coinvolto in breve tempo numerosi partner importanti, ricevendo adesioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 12 comuni che hanno aderito (Molfetta, Perugia, Milano, Napoli, Alessandria, Catanzaro, Afragola, Città di Castello, Magione, Granarolo, Unione Montana Parma Est, Gioia del Colle). Main Partners: Ad oggi il progetto è sostenuto in diverse forme da oltre 20 aziende e vede Sorgenia e CNH Industrial come main partner

