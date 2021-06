PER LAURA ANTONELLI, CINICO DESTINO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

ONESTAMENTE, TRA L’EMOZIONE E LA RABBIA CHE POSSIAMO PROVARE, DOPO L’IGNOBILE TRATTAMENTO SUBITO DA LAURA ANTONELLI E LE PRIME SANGUINOSE FERITE INFERTE ALLA MITICA REGINA PALMIRA, DOPO AVER RIFLETTUTO SUL NOME DEL SUO ASSASSINO POSTUMO (ISIS STA PER ISIDE, DEA PAGANA, IN PIENO CONFLITTO CON L’IMPERATIVO MONOTEISTA ISLAMICO) GIUNGO ALL’ENNESIMA SBANDATA DEL SISTEMA CALCIO LEGATO ALLE SCOMMESSE. QUESTA NON E’ UNA EMOZIONE FORTE, NONOSTANTE L’ANNUNCIO CHE LA FIGC SI COSTITUIRA’ PARTE CIVILE CONTRO GLI IMBROGLIONI DI TURNO, MA E’ L’OCCASIONE PER AFFERMARE CHE STAVAMO MEGLIO, QUANDO STAVAMO PEGGIO. VI RICORDATE IL VECCHIO CARO TOTOCALCIO, FIGLIO DELLA SISAL, CHE DAVA AUTOFINANZIAMENTO E AUTONOMIA ALLO SPORT ITALIANO ? L’ANNO PROSSIMO SI CELEBRERA’ (?) IL 70° ANNIVERSARIO DELLA SUA IDEAZIONE DA PARTE DI MASSIMO DELLA PERGOLA, FABIO JEGHER E GEO MOLO, TRE COLLEGHI GIORNALISTI SPORTIVI, CHE PASSARONO LA MANO AL CONI NEL 1948. CON TUTTO QUELLO CHE SI PUO’ PENSARE DI UN GIOCO D’EPOCA, NEL MALE E NEL BENE, HO L’IMPRESSIONE CHE TUTTO FUNZIONASSE CON MENO PROBLEMI. C’ERA IL TOTONERO, MA QUELLO ERA COMUNQUE FUORILEGGE. INSOMMA, COSA SEGNAMO SULLA VECCHIA SCHEDINA: 1, 2 o X ?