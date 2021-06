Forza Italia, Capolei: Grande lavoro dalle consulte del coordinamento romano - L'Eco Del Litorale | Notizie online

In occasione della riunione di Forza Italia in programma mercoledì 30 giugno alle 19:00 in via Flaminia 856 (MP Group), in cui verrà illustrato il lavoro svolto in questi mesi dalle consulte del coordinamento romano: “Disabilità, ridotta mobilità qualità della vita e salutogenesi”, presieduta dalla dott.ssa Daniela Rompietti, “Città aperta all’infanzia, all’adolescenza e ai minori del penale”, presieduta dalla dott.ssa Serenella Pesarin, e “Seniores”, presieduta dal dott. Alberto D’Ettore, ci tengo a complimentarmi con l’intero gruppo operativo di Roma del nostro partito per la straordinaria qualità del lavoro prodotto finora.

Nessun altro schieramento politico, da destra a sinistra, è in grado oggi di elaborare i contenuti e le proposte che presenta Forza Italia. E questo oltre a essere motivo di orgoglio e di grande soddisfazione, è anche la dimostrazione che con il gioco di squadra si raggiungono risultati importanti. Dobbiamo continuare su questa linea e certamente i cittadini riconosceranno il nostro impegno e le nostre competenze alle elezioni di ottobre.

Ringrazio il Senatore Gasparri e il dott. Luigi Borghini per l’impegno costante e meticoloso che stanno portando avanti a Roma, su ogni tema, insieme a tutto il coordinamento della Capitale. Ringrazio Daniela Rompietti, Serenella Pesarin e Alberto D’Ettore per il grande lavoro fatto finora, convinto che la sfida che ci attende nei prossimi mesi sia ancora più impegnativa e avvincente.

Fabio Capolei, Consigliere regionale del Lazio