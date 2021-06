Fiumicino, Anselmi: Ultima lezione del progetto "Donne al quadrato" - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Oggi 24 giugno alle ore 17,30 si terrà la quarta ed ultima lezione del Secondo modulo del Progetto ‘Donne al Quadrato’ organizzato dalla Global Thinking Foundation e patrocinato dal Comune di Fiumicino. Nel corso dell’ultima lezione si parlerà degli “Strumenti di copertura dei rischi e di pianificazione pensionistica”, con particolare riferimento a quelle che sono le polizze assicurative per la copertura dei rischi futuri, il passaggio dalla previdenza di base alla previdenza complementare, per concludere con gli schemi di trasmissione della ricchezza all’interno del nucleo familiare. Come per le precedenti lezioni, vi aspettiamo numerosi anche oggi pomeriggio per l’ultimo incontro.

Ricordo che per poter partecipare alla lezione occorre iscriversi a gltfoundation.com/donne-al-quadrato/ o inviare una mail a donnealquadrato@gltfoundation.com”. Lo dichiara l’assessora al Bilancio e Pari Opportunità Anna Maria Anselmi.