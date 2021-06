IL PROF. ANTONIO DAL MONTE, UNO DEI PADRI DELLA MEDICINA DELLO SPORT, HA ADERITO ENTUSIASTICAMENTE ALL’IDEA CHE ACCOMUNA MEDICI E FAIR PLAY: E’ ATTESO AI CONVEGNI CNIFP AL SANIT IN PROGRAMMA OGGI E DOMANI (ORE 9) AL PALAZZO DEI CONGRESSI (ROMA EUR). OGGI IL TEMA E’: “SANI E LONGEVI PER SCELTA, STRATEGIE DI PREVENZIONE PER UN INVECCHIAMENTO DI SUCCESSO”