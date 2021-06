"Litorale laziale: un mare di investimenti". Pomezia vince il bando della Regione Lazio - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Pomezia è tra i 15 Comuni coinvolti nel Bando regionale per lo sviluppo del litorale laziale. I progetti – ammissibili a contributo da parte della Regione – sono stati presentati questa mattina a Marina di Cerveteri alla presenza del Presidente della Regione Nicola Zingaretti, dell’Assessore Paolo Orneli e dei Sindaci dei territori coinvolti.

Il progetto di riqualificazione del litorale di Torvaianica – del valore di 1 milione e 600mila euro – prevede una serie di interventi che, a beneficio di cittadini e turisti, integrano migliorie nei settori sicurezza, servizi, fruibilità del mare, mobilità, connettività e comunicazione. Tra questi, il completamento del marciapiede che arriva fino al confine con Ardea.

“Un investimento importante – commentano gli Assessori Federica Castagnacci e Giovanni Mattias – che ci consentirà di proseguire con la sistemazione dei marciapiedi lato mare fino al confine con Ardea e l’abbattimento delle barriere architettoniche, la valorizzazione dei varchi pedonali a mare, l’organizzazione di stalli di parcheggio. Previsti inoltre l’integrazione della rete di connettività esistente e del sistema di videosorveglianza, il controllo della sicurezza nel tratto del Lungomare delle Meduse, il potenziamento della centrale di controllo esistente presso il Comando della Polizia locale”.

“Stiamo lavorando per valorizzare Torvaianica rendendola sempre più bella e fruibile e siamo pronti ad accogliere residenti e turisti durante la stagione estiva – evidenzia il Sindaco Adriano Zuccalà che questa mattina ha ritirato la targa celebrativa dell’iniziativa – Grazie a questo progetto potremo inserire ulteriori elementi innovativi nel nostro litorale: dall’installazione del sistema wi-fi presso la Delegazione di Torvaianica all’integrazione dell’arredo urbano della passeggiata a mare in prossimità di piazza Ungheria. Prevista anche l’integrazione del sistema di pubblica illuminazione a Led con sistemi per la regolazione dell’illuminamento e dei consumi”.