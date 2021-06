L’ITALIA TAGLIATA - L'Eco Del Litorale | Notizie online

– Ma avete notato che il traffico in città sembra quello degli Anni Cinquanta del secolo scorso? Che le seconde file ai parcheggi sono sparite d’incanto? Che sportelli e negozi non ostentano code ? Beh, qui tutti tagliano. Dunque, mentre a Genova ostinatamente si ricuce, con il passaggio della prima auto sul nuovo Ponte di Piano, a Roma si taglia addirittura per ipotesi, dopo il briefing al Casino del Bel Respiro. Dal cuneo fiscale all’IVA, il balletto degli sforbiciatori si alterna alla quadriglia degli elargitori di bonus e redditi, al minuetto dei controllori, in un crescendo rossiniano di pronunciamenti e richiami, in vista degli election day del 20 – 21 settembre, in cui, tra il surreale e il reale, si metteranno in gioco parte dei governatori regionali e la sopravvivenza di un numero considerevole di parlamentari nazionali, con il referendum confermativo sul taglio, che ne ridurrebbe anche il relativo costo sin dalla prossima legislatura. Intanto si tagliano i voli con Linate chiuso e Malpensa al minimo, i posti con il distanziamento sui treni, che da Napoli in giù cambiano velocità e pelle. Il COVID 19 sembra anche lui ridimensionato da un drastico taglio e andare in vacanza, trasferendo la virulenza verso mete esotiche e imponendoci scelte autarchiche per l’incipiente estate. Insomma, passo passo, quatti quatti, stiamo trasformando il Bel Paese in un taglia e cuci di antica sapienza artigiana, in uno “Smart Working Land”. Con la formula dell’ognuno a casa sua e dell’ognun per se e Dio per tutti, continueremo dunque per forza d’inerzia. Questa sembra essere la prospettiva ad un anno esatto da quanto scrissi, riflettendo sull’origine dei nostri mali attuali…