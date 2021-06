XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO (218a puntata) HOCKEY SU PRATO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

– SERGIO BALLESIO ( Roma 15 settembre 1934 – Roma 16 marzo 2021) A 26 anni aveva fatto parte della squadra che aveva partecipato ai XVII Giochi, classificandosi 13°, insieme a Giovanni Anni, · Enrico Bisio · Claudio Candotti · Giampaolo Farci · Luigi Farci · Bruno Figliola · Antonio Lenza · Claudio Libotte · Tullio Marchiori · Giovanni Mazzalupi · Giampaolo Medda · Quarto Pianesi · Felice Salis · Luciano Soli · Alessandro Vannini · Antonio Vargiu e Ugo Zorco. Al torneo, che si tenne a Roma tra il 26 agosto e il 9 settembre, parteciparono 16 squadre nazionali e fu vinto dal Pakistan che, nella finale disputata al Velodromo Olimpico, batté l’India per 1-0.. Ballesio, purtroppo è rimasto vittima della pandemia da COVID 19.

Non ci sono parole per descrivere il vuoto che Sergio lascerà in tutti quelli che lo hanno conosciuto. Da giorni le sue condizioni si erano aggravate. Il Covid alla fine ha prevalso.