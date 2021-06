PARADOSSI DELLO SPORT - L'Eco Del Litorale | Notizie online

22 giugno 2016 –Trovo paradossale che, proprio mentre vanno in onda le immagini della consegna della bandiera tricolore a Federica Pellegrini e alla squadra olimpica, nei Giardini del Quirinale, faccia soprattutto notizia una nuova disavventura del “redento” Alex Schwazer. Non ci voglio credere, sia perché il doping sarebbe stato verificato addirittura a gennaio, sia perché nel frattempo tutti o quasi avevano accolto con espressioni di giubilo il ritorno del “figliol prodigo”. Se fosse vero, ma non ci voglio credere, le vittime sarebbero tante ed illustri a cominciare dalla nostra credibilità in campo olimpico, stante il clima pesante che insiste per altre ragioni. La Federazione, i tecnici che gli hanno dato credito, i giornalisti, i sociologi che si sono spesi in analisi impegnate e non ultimo i controllori che danno l’allarme con assurdo ritardo, a buoi usciti dalla stalla