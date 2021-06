Latina, mercoledì 30 giugno a Borgo Sabotino “Onc Podere 185 – i Muraro dell’Agro Pontino” di Dina e Paola Tomezzoli - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Sarà presentato Mercoledì 30 Giugno, alle ore 18.30 nella splendida cornice de Il Casale Corte Rossa sulla Strada Provinciale Borgo Sabotino n 49 (Latina), il libro “Onc Podere 185 – i Muraro dell’Agro Pontino” di Dina e Paola Tomezzoli. L’evento vede l’adesione del Club per l’Unesco di Latina e dei Lions Club Sabaudia-Circeo Host. Il libro “Onc Podere 185 – i Muraro dell’Agro Pontino” racconta la storia della famiglia Muraro, giunta nell’agro pontino a novembre del 1932, poco prima dell’inaugurazione della nuova città e offre uno spaccato dell’epoca. Scritto da Dina e Paola Tomezzoli ha raccolto le testimonianze degli eredi dei pionieri offrendo innumerevoli spunti di riflessione ai lettori. Nel giorno dell’anniversario della posa della prima pietra della città, che ha raccolto i sogni e le aspirazioni di decine di centinaia di famiglie, si parlerà dell’importanza delle radici, dei sogni, della tolleranza, dello spirito di adattamento e di come, alcune abitudini, alcuni comportamenti si scoprono inalterati nelle nuove generazioni. L’elaborato evidenzia anche il ruolo della donna, fondamentale nella crescita della famiglia e al tempo stesso marginale, se rapportato al modello di famiglia patriarcale del XIX secolo. Al tavolo dei relatori con le autrici Dina e Paola Tomezzoli, la psicologa – psicoterapeuta Cristina Pansera ed il poeta Riccardo Visentin. Ad aprire l’incontro, moderato dalla giornalista Antonella Melito i saluti dei presidenti Vanda Bellini per i Lions Club Sabaudia-Circeo Host e Mauro Macale per il Club per l’Unesco di Latina. L’appuntamento da non perdere è per Mercoledì 30 giugno alle ore 18.30 nel patio de Il Casale Corte Rossa Strada Provinciale Borgo Sabotino, 49 (Latina), dove la manifestazione si svolgerà in modo statico, rispettando le regole di distanziamento e prevenzione vigenti.