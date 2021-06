Lanuvio, successo, XXVII, Festa della Musica - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Si è conclusa ieri sera a Lanuvio, con il concerto dell’Orchestraccia, la XXVII Festa della Musica 2021. La kermesse civitana, che ha registrato una notevole partecipazione di pubblico, nel pieno rispetto delle normative anti Covid, è stata patrocinata dal Comune di Lanuvio e realizzata dall’Associazione Culturale Carpe Diem. Soddisfatto l’Assessore alla Cultura Alessandro De Santis. “E’ stato bello poter rivere uno spettacolo all’aperto, con il pubblico, in una delle piu’ belle location del Lazio: il Parco archeologico di Villa Sforza Cesarini. L’Amministrazione Comunale, pur tra non poche difficoltà, è riuscita a sostenere, insieme alla cura artistica dell’Associazione Carpe Diem, una manifestazione ancora una volta di livello. E siamo già da tempo al lavoro, con la Lanuvio Nuova Pro Loco e l’associazionismo locale – conclude De Santis- per programmare un cartellone di iniziative in grado di allietare le serate estive di concittadini e visitatori”.