Il Campidoglio è al Forum PA - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Roma Capitale è al Forum PA 2021, con 11 webinar – dal 21 al 25 giugno – che proiettano i temi cittadini verso un futuro all’insegna di innovazione e sostenibilità. Si parla di competenze digitali, accessibilità, inclusività, mobilità sostenibile, verde e paesaggio urbano, smart city, sicurezza, energia e clima, urbanistica e partecipazione, cultura e sviluppo economico.

Qui il dettaglio degli incontri online promossi dal Campidoglio.

Nell’ambito della presenza di Roma Capitale al Forum PA si tiene l’evento annuale del PON Metro (Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 a finanziamento europeo, vedi sul sito istituzionale ). Titolo di questa edizione, La valorizzazione dei dati urbani per la costruzione di una città intelligente. Vedi la news sul sito PON Metro . Si affianca all’evento una rubrica, #BetterCities, le esperienze delle città al ForumPa 2021 , cui partecipano liberamente le città con propri contenuti. Qui il contributo di Roma Capitale . Di forte rilievo i nomi degli esperti coinvolti. Da non perdere, per chi è interessato alle novità amministrative-gestionali su scala metropolitana, i talk di mezz’ora in cui alcune tra le maggiori città italiane (Genova, Bologna, Roma, Torino, Palermo, Milano, Venezia) presentano progetti e risultati conseguiti nell’ambito del PON Metro.