MEDELLIN MONDIALE PER IL TANGO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Finalmente una notizia coinvolgente, appassionante, che ci viene da Medellin in Colombia: non si tratta di cartelli o di traffico di droga, bensì dei Campionati del Mondo di Tango. Onestamente, l’unico ballo che riesce ad unire le coppie, sino alla simbiosi totale dei sentimenti. Forse dovremmo rilassarci un po’ o darci una svegliata, visto che le ragioni del turbamento o dell’appannamento per molti non sono giunte sull’onda della musica popolare e di un piacevole incontro, ma di uno sconquasso, che ha spostato milioni di consensi da una parte all’altra delle parti impegnate in un sia pur vitale confronto elettorale…