ROMA LIBERA - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Oggi,19 giugno 2016, finalmente il ballottaggio per liberare Roma e i romani o se volete gli italiani da un tormentone, un incubo nato dalla mania italica di ricercare la soluzione, che non c’è, per cose ovvie ed evidenti. L’articolo 49 della Costituzione che incoraggia la via democratica popolare attraverso i partiti è oggi stravolto da sentimenti negativi, da diffidenza, da arroganza e raggiri in nome della governabilità. Tornando a Roma, l’augurio è che la Città e il suo hinterland (si l’area metropolitana in tedesco) tornino leader come ai tempi, al clima straordinario, in cui il paesaggista Ludwig Catel amava andare per i Castelli, avviandosi lungo ler antiche vie consolari e ritrarre ruderi e popolane, scene agresti, piuttosto che il principe ereditario Luigi di Baviera all’osteria spagnola di Ripa Grande in convivio con gli artisti stranieri ,che venivano a trarre ispirazione dalle antiche nobili bellezze capitoline (29 febbraio 1824)…