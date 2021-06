IL POTERE DELLE DONNE - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Ed alla fine Roma, la Città fondata da soli uomini con in testa Romolo, costretta a rapire donne sabine per consentirsi una progenie, dopo essere passata per il governo ufficioso della viterbese Donna Olimpia Maidalchlni-Pamphili, grande artefice del Barocco capitolino e della salita al trono papale di Innocenzo X, adesso ha finalmente la sua “Sindaca”. Ma a Torino, la capitale del virile regno sabaudo, è capitata la stessa storica svolta : le due donne sole al comando che si chiamano Virginia (Raggi) e Chiara (Appendino). In attesa che si verifichi la stessa cosa a Firenze, da cui era comunque partita Caterina de’ Medici per andare a fare la regina di Francia, posto che, a Milano, Letizia (Moratti) aveva lasciato in eredità la Expo, godiamoci questa svolta al femminile nella speranza che sia salvifica. Le donne riescono ad essere energia pura, hanno peculiarità straordinarie come la temperanza, la razionalità e la capacità economica di scala, il coraggio di essere generose, sino a rimanere vittime delle proprie idee e delle proprie passioni, come purtroppo è capitato qualche giorno fa alla stessa straordinaria Jo Cox.