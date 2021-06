EDUCARE ALLA SALUTE - L'Eco Del Litorale | Notizie online

MI RITORNA FREQUENTEMENTE IN MENTE IL PROBLEMA DELLA CULTURA SPORTIVA, DEGLI EPISODI DI INCIVILTA’,CHE RITENIAMO INCOMPRENSIBILI E INACCETTABILI, MA CHE SI RIPETONO IN MODO SISTEMICO. IN QUESTI GIORNI MICHELLE OBAMA, IN AMBITO EXPO, SI E’ PRODOTTA IN HEALTH SHOW COOKING CONTRO L’OBESITA’ INFANTILE. COME EDUCARE I RAGAZZI AD UNA VITA SANA ATTRAVERSO UNO STILE DI VITA CORRETTO, PRATICA DELLO SPORT COMPRESA. PER CAPIRE IN CHE RAZZA DI SITUAZIONE SIAMO, QUALI SONO E COME LA PENSANO MOLTI TRENTENNI DI OGGI, FACCIAMO ALLORA RICORSO AL BEST SELLER 1990 DEL MAESTRO ELEMENTARE MARCELLO D’ORTA, AUTORE DI “IO SPERIAMO CHE ME LA CAVO”. MI LIMITO A RIPROPORRE UNO DEI PENSIERINI AUTOGRAFI DI QUEI RAGAZZI DI ALLORA, PER MEGLIO COMPRENDERE LA SITUAZIONE DI OGGI. ALTRO CHE “NUTRIRE IL PIANETA”, PRIMA DI TUTTO OCCORRE “EDUCARE IL PIANETA”, MA CHI EDUCA GLI EDUCATORI ?