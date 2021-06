XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO (214a puntata) GINNASTICA - L'Eco Del Litorale | Notizie online

– ELENA WILMA LAGORARA (Sestri Ponente – Genova 1939 – Mezzana Bigli 2003) A 21 anni, si classificò al ventesimo posto nel concorso di Artistica a Squadre insieme alle compagne Gabriella Santarelli, Wanda Soprani, Francesca Costa, Miranda e Rosella Cicognani. Elena Wilma Lagorara, era sfollata con la famiglia a Mezzana Bigli durante la Seconda Guerra. Gareggiava insieme alla sorella Luciana ( con lei a Melbourne per i Giochi del 1956) di tre anni più grande, per la Unione Sportiva Sestri Ponente. A 17 anni Elena Wilma si era classificata settima alle Olimpiadi di Melbourne nel concorso generale squadre, ottava e dodicesima individuale alla trave e al volteggio. Nel 2003, volle essere sepolta proprio a Mezzana Bigli dove, come recita una scritta sulla sua tomba, «ho trascorso gli anni più belli della mia gioventù». E’ stato Giovanni Giuliani, grande cultore di sport, a far emergere questo ricordo, accompagnando il sindaco Angelo Chiesa sulla tomba dell’atleta: «Pochi in paese conoscono questa bella storia di sport e di vita». «Emerge – dice il sindaco – un nuovo personaggio che la nostra comunità non deve dimenticare. Cercheremo di valorizzare in futuro questo ricordo e il personaggio». Sulla tomba della ginnasta Lagorara ci sono spesso fuori freschi: significa che a Mezzana anche altri la ricordano. Mezzana bigli ha dedicato una strada ad Elena Wilma Lagorara.