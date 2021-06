IUS SOLI - L'Eco Del Litorale | Notizie online

– L’argomento del giorno è lo “Ius soli”, come presupposto a tutti gli altri diritti fondamentali, come quelli relativi allo studio, al lavoro, quindi alla dignità, passando anche per la pratica sportiva, come straordinaria opportunità socio culturale. Quando penso a coloro che hanno fatto tanto per migliorare la qualità della nostra vita, che ci hanno lasciato un patrimonio da custodire e che potremmo salvaguardare con un minimo d’impegno, appunto rispettando le regole, come prevede il “gioco corretto”, il fair play, mi rendo conto che loro sono stati purtroppo una illuminata minoranza, una goccia in un mare di “furbi”, di opportunisti. Ci sono questioni di fondo, molto serie, che non si risolvono con delle rappresentazioni sceniche più o meno riuscite, ma che hanno bisogno di scelte mirate, progettualità, rigore, capacità di governo, ovvero avere il coraggio di decidere per governare.