Anzio, Capolei: Massima fiducia nell’assessore Valentina Salsedo - L'Eco Del Litorale | Notizie online

In merito alla richiesta di dimissioni dell’assessore Valentina Salsedo, avanzata da una parte dell’opposizione, vogliamo manifestare la nostra piena fiducia nei confronti di una persona che, con lo straordinario lavoro fatto in questi anni, ha contribuito a rendere Anzio una delle mete turistiche più gettonate d’Italia.

Per noi Valentina Salsedo è l’assessore del carnevale sold out. L’assessore che, con la scelta di mettere le luminarie di Natale in tutta la città, ha oscurato le tante polemiche del periodo Covid. È l’assessore della “Estate blu”, che ha messo in mostra Anzio come una delle realtà estive meglio organizzate in Italia.