– FRANCESCA COSTA ( Lodi, 16 febbraio 1939) A 21 anni ha preso parte ai XVII Giochi di Roma in squadra per l’artistica con Elena Lagorara, Gabriella Santarelli, Wanda Soprani, Miranda e Rosella Cicognani, classificandosi al 20° posto. Era tesserata per la Fanfulla Lodi.