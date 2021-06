IL PRESIDENTE SERGIO MATTARELLA: “GARANTIRE LO SPORT A TUTTI”. - L'Eco Del Litorale | Notizie online

– Ieri, al Foro Italico, a conclusione del saluto rivolto ai rappresentanti dello sport italiano, il Presidente della Repubblica, Serio Mattarella, ha voluto sottolineare l’importanza dello sport per tutti: “Lo sport è un diritto, un diritto di tutti, e occorre impegnarsi affinché il suo esercizio diventi sempre più pieno. A tutti i bambini e a tutti i ragazzi va garantito l’accesso alle attività sportive, indipendentemente dal reddito delle loro famiglie”. In tale ottica, “vanno incrementate le opportunità per le ragazze in modo da consentire loro di raggiungere i livelli di partecipazione dei ragazzi”. E dunque, “le barriere, dove ci sono, vanno abbattute per aprire percorsi sportivi a chi affronta le diverse forme di disabilità. Sullo straordinario esempio positivo dei nostri campioni paralimpici, non posso che augurarmi che lo sport divenga sempre più uno strumento di partecipazione sociale e di realizzazione personale”.