BREXIT - L'Eco Del Litorale | Notizie online

I sondaggi danno per probabile la “Brexit” e le borse vanno in tilt; centinaia di miliardi di euro vanno n fumo in un solo giorno. Quella di Milano, la MIBTEL, ha la peggio con una perdita del 3,62. In Gran Bretagna quelli che credono meno all’Europa e sono orientati verso ì’Exit son i giovani. In compenso gli Hooligans vanno a Parigi e danno una giustificazione all’antiterrorismo francese, mettendo puntualmente a ferro e fuoco gli Europei del calcio. Come dire: ” Siamo inglesi, ci teniamo la sterlina. non vogliamo gli immigrati, vogliamo il mercato ed in cambio vi mandiamo i tifosi violenti”. Se tanto ci da tanto, prepariamoci al peggio, perché Albione senza Europa torna ad essere un’isola, ma al contrario l’antica ” fiamma ” di Giove, rischia di tornarsene nella fenicia Tiro, con tanti altri exit, senza Euro e soltanto con quel che le resta, la …pa.