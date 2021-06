L'EUROPA DEL CALCIO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

A Parigi, allo Stade de France in Saint Denis, con ottantamila spettatori a rischio attentati, storditi dal concerto di David Guetta, un delirio di scioperi e hooligans incombenti, si è celebrata la cerimonia-show d’apertura degli Europei di Calcio, la creatura dell’esiliato Michel Platini. All’insegna dello sport “spettacolo che deve continuare”, la Francia non si è rassegnata a piangere dopo gli orribili guasti del terrorismo, che l’hanno insanguinata negli ultimi due anni. I grandi eventi hanno, tra le loro peculiarità positive e negative, anche quella di attrarre i potenziali dispensatori di morte, oltre che i falchi e gli avvoltoi di ogni possibile forma di speculazione. Parigi è contemporaneamente lanciata come candidata a sede dei Giochi Olimpici 2024. Per essa, il Sindaco di Parigi, la socialista Anne Hidalgo, ha già messo la sua firma. Per i Sette Colli, la sorte olimpica è legata all’esito del prossimo ballottaggio elettorale tra Virginia Raggi e Roberto Giachetti. A completare il quadro storico di Roma e i Giochi, bisogna aggiungere che oltre alle rinunce per 1908 e il 2020, vi furono una bocciatura per il 2004 (a favore di Atene) ed una ipotesi per il 1940 (poi abbandonata a favore di Tokio) due anni prima della E42 , l’Esposizione Universale di Roma, altro grande evento spazzato via dalla Seconda Guerra Mondiale.