LE ALI DELLA VITTORIA - L'Eco Del Litorale | Notizie online

– Giocare per vincere e le ragazze di Milena Bertolini, la determinata CT delle azzurre del calcio, non hanno tradito le aspettative. Sono rimasto colpito dallo straordinario spirito di coesione della squadra e dalla forza di due personaggi chiave come Barbara Bonansea, che si è guadagnata un posto nella storia, con la sua doppietta conclusa in “zona Cesarini” e Laura Giuliani a difesa della porta, spettacolare anche nel doppio sfortunato tentativo di parata, in occasione del “rigore” a favore delle australiane. Dunque, alla vittoria sono spuntate due ali tricolori e per festeggiare richiamo il sorvolo delle Frecce sul Foro Italico, immortalato da Emanuela Grussu, in occasione dei 100 anni del CONI, giusto cinque anni fa.