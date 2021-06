Foza Italia, Capolei-Cari: Salvitti nominato Delegato ai rapporti regionali - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Con soddisfazione annunciamo che Fabrizio Salvitti è stato nominato, su nostra precisa richiesta, Delegato di Forza Italia ai rapporti con la Regione Lazio. È un ruolo importante, ma che Fabrizio certamente merita di ricoprire per l’impegno, la passione e l’attaccamento ai valori di Forza Italia mostrati in questi anni. Questo traguardo significativo è frutto dell’intenso lavoro svolto finora, lavoro che adesso va portato avanti con maggiore determinazione per far crescere ancora di più il nostro partito sul territorio”.

Così in una nota, Fabio Capolei, Consigliere regionale del Lazio e Vincenzo Cari, Commissario straordinario di Forza Italia per il Comune di Ardea