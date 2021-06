ECO MASSIME - L'Eco Del Litorale | Notizie online

CI SONO MOLTE COSE CHE MI RENDONO PERPLESSO. TEMO CHE IL LIVELLO DI CONSAPEVOLEZZA E RESPONSABILITA’ SI STIA ABBASSANDO SOTTO IL LIVELLO DI GUARDIA E DI QUELLO CHE POSSIAMO IMMAGINARE COME UN O IL PUNTO DI NON RITORNO. SE IL METRO DI GIUDIZIO E’ QUELLO DELL’AMBIENTE E DEL DECORO URBANO, I CONSUMI E LA CAPACITA’ DI REAZIONE RISPETTO AGLI ATTACCHI VIRALI, LA CAPACITA’ DI COESIONE E LA LEALTA’ DEI COMPORTAMENTI, LA RAZIONALITA’ DELLE SCELTE, ALLORA, OGNUNO DI NOI E’ IN GRADO DI TRARNE GIUDIZI, VALUTAZIONI E CONSEGUENZE. FORSE E’ VENUTO IL MOMENTO DI SOLLEVARE LA TESTA DALL’EFFIMERO E TENTARE DI GUARDARE IN FACCIA LA REALTA’…