EZIO LUZZI, “TUTTO IL MIO CALCIO MINUTO PER MINUTO” MONDIALI OLIMPIADI E ALTRE STORIE - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Domani 10 giugno alle ore 10.00 al Salone d'Onore del CONI sarà presentato il librodello storico giornalista Radio RAI Ezio Luzzi. Ad organizzare e promuovere la conferenza il Dipartimento Sport e Cultura dell'Associazione ARGOS Forze di POLIZIA dove il celebre direttore Luzzi ha assunto da qualche anno la Presidenza Onoraria della Squadra di Calcio delle Forze di Polizia ARGOS Soccer TEAM impegnata in attività sportive benefiche e umanitarie dall'alto impatto sociale e culturale.

Alla presentazione del libro che ha già raggiunto un boom straordinario di vendite, recentemente si è aggiunta la notizia della vincita anche del prestigioso Premio Bancarella 2021 alla Sezione Sport, un premio tra i più importanti d’Italia e consolidata fama europea.

Alla conferenza stampa di domani, oltre al Presidente del CONI Giovanni MALAGO’ e il Presidente di Sport e Salute Vito COZZOLI, hanno annunciato, tra gli altri, la loro partecipazione, il Direttore di RAI Sport Auro BULBARELLI, il Presidente dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti Carlo VERNA, il Presidente dell’Unione Stampa Sportiva Italiana Gianfranco COPPOLA, il Presidente del CNI Fair Play Ruggero ALCANTERINI e il Direttore di Leggo Davide DESARIO.

Hanno aderito anche gli ex calciatori della Nazionale Italiana di Calcio campione del mondo di Spagna 1982, Dino ZOFF, Marco TARDELLI, Claudio GENTILE, Francesco GRAZIANI e molti altri giocatori e allenatori del passato e presente, compreso il Presidente della Società Sportiva LAZIO Claudio LOTITO che riceverà un album con disco in vinile in ricordo di Tommaso MAESTRELLI e Luciano RE CECCONI. Ricordiamo che giusto ieri il Presidente LOTITO ha perfezionato l’ingaggio del nuovo allenatore Maurizio SARRI in sostituzione di Simone INZAGHI. Per la Società Sportiva LAZIO saranno presenti anche il Responsabile della Comunicazione Stefano DE MARTINO, la Responsabile Area Progetti e Business Anna Maria NASTRI, il tecnico della LAZIO Women Carolina MORACE. Tra i presenti anche Suor PAOLA dell’Associazione So.Spe.

Presenta la conferenza stampa l’attrice Daniela FAZZOLARI, introducono Gianluca GUERRISI e Fausto ZILLI, moderano Riccardo CUCCHI e Tonino RAFFA.

Nel corso della conferenza saranno consegnati dei Premi Speciali dall’Ufficio del Cerimoniale Nazionale dell’Associazione ARGOS Forze di POLIZIA (Ambasciatore delle Buone Azioni – Taccuino d’Oro e d’Argento – Cuore d’Oro) e sarà presentato un nuovo gioco televisivo TUTTI CAMPIONI a scopo sociale e la nuova edizione del campionato radiofonico degli studenti italiani High School Radio di Elleradio.

Sarà presentato, inoltre, in anteprima mondiale, il video musicale A.MA.MI. prodotto e cantato dalla Band The Best “ABBA THE BEST”, con la regia di Nino CAPOBIANCO.

Salotto delle premiazioni a cura del Maestro Orafo Giovanni PALLOTTA.

Servizio in convenzione turismo ACE TOUR.

Servizio ristoro a cura “LA CANTINA degli ETRUSCHI“.