XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO (208a puntata) GINNASTICA - L'Eco Del Litorale | Notizie online

ORLANDO POLMONARI (Ferrara, 11 marzo 1924 – Ferrara, 27 agosto 2014[1]) A 36 anni prese parte ai Giochi di Roma, conquistando la Medaglia di Bronzo in Squadra con Giovanni e Pasquale Carminucci, Angelo Vicardi, Gianfranco Marzolla e Franco Menichelli.

Aveva iniziato alla fine del 1938, interrompendo quando fu deportato in Germania dall’esercito tedesco con un carico di cavalli, come punizione per aver dato uno schiaffo a un ufficiale. Al rientro dalla prigionia dopo sei anni, riprese l’attività sportiva raggiungendo alti risultati alle Olimpiadi di Helsinki ed alle Olimpiadi di Roma. Era tornato ad allenarsi nel 1948 per le Olimpiadi di Londra, cui non poté però partecipare per motivi finanziari. Avrebbe dovuto partecipare anche alle Olimpiadi di Melbourne, ma per un contrasto con la federazione la squadra azzurra restò in Italia. Dopo i Giochi del Mediterraneo ad Alessandria d’Egitto rimase fermo per due anni per problemi fisici, ma nel 1954 vinse le selezioni necessarie per accedere ai campionati del mondo a Mosca, ai quali non venne mandato per ragioni politiche. Svolse tutta la sua carriera agonistica e di allenatore nella Palestra Ginnastica Ferrara.

Conclusa l’attività agonistica dopo aver ottenuto il titolo di Cavaliere per meriti sportivi, Polmonari si dedicò anche alla pittura.