Spinaceto, Polizia Locale sgombera alloggio Ater occupato abusivamente - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Dalle prime ore del mattino la Polizia Locale, IX Gruppo Eur, ha eseguito, su disposizione della Procura della Repubblica di Roma, un’operazione di sgombero di un alloggio di proprietà Ater in zona Spinaceto. Alle operazioni hanno partecipato unità della Polizia di Stato e dei Carabinieri. All’interno dell’immobile, oltre a un rottweiler di guardia, per cui è intervenuta un’associazione preposta alla cura e salvaguardia degli animali, era presente una donna italiana di 22 anni, già denunciata per occupazione abusiva in un precedente controllo, la quale si è allontanata dal sito senza opporre resistenza. La persona era già nota per un tentativo di occupazione di un altro appartamento della zona.

Terminate le operazioni per liberare l’alloggio, il personale tecnico dell’Ater ha provveduto a mettere in sicurezza lo stesso, per scongiurare nuovi ingressi all’interno.