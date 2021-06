CON SKILL FOR YOUTH, IL FAIR PLAY D’EUROPA RIPARTE DA BARCELLONA… - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Con la seconda giornata di lavori, si è concluso il primo meeting di “SFY – Skills For Youth”. Il Progetto è promosso dall’Agenzia Nazionale Giovani con il Comitato Nazionale Italiano Fair Play, Associazione Benemerita riconosciuta dal CONI e impegnata da SPORT e SALUTE, con il compito di diffondere i valori fondamentali per una migliore qualità della vita nella società civile, partendo dal rispetto delle regole e dallo stile esistenziale finalizzati alla prevenzione salute. Al termine di due fattive tornate di confronto e condivisioni, i rappresentanti dei sette Paesi coinvolti ( Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Lettonia, Polonia e Slovenia) con il coordinamento del CNIFP, hanno definito un intenso programma di attività sino al maggio del 2022, partendo da Barcellona e per finire ad Alghero. L’azione, secondo i protocolli previsti, coinvolgerà vertici associativi e giovani operatori in una logica esperienziale del tutto particolare e importante, in funzione di quella transizione etica irrinunciabile e che non può che basarsi sui valori fondativi del fair play. Le realtà dei territori si confronteranno ed entreranno in sinergia con l’associazionismo nazionale e internazionale di riferimento riunito sotto le sigle EFPM, CIFP e ISCA. Alla fine, Jasmin Torres, Dimitros Petropoulos, Claudia Sandulescu, Agrita Spelmane, Eric Barrus, Daniel Pina, Jaka Trilar, Toni Llop, Rafael Ferreira, Lidia Maslova, oltre a Ruggero Alcanterini, Franco Cassano e Letizia Tessicini (coordinatrice dei lavori) hanno concordato l’agenda di SKILLS FOR YOUTH con i prossimi incontri in presenza: Spagna – Bercellona (26 – 28 luglio 2021) Portogallo (20 – 24 settembre 2021) Grecia- Kalamata (22 – 26 novembre 2021) Slovenia (20 – 24 gennaio 2022) Lettonia Riga- Jurmala (17 – 21 marzo 2022) e Italia – Alghero ( 9 – 13 maggio 2022).