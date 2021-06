Campidoglio, annuncio in diretta Facebook: "Marcello de Vito entra in Forza Italia" - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Marcello De Vito, presidente del Consiglio comunale di Roma, rivale storico di Virginia Raggi, il più votato alle elezioni amministrative del 2016 e fresco di addio al M5s, aderisce a Forza Italia. Ad annunciarlo è il senatore Maurizio Gasparri in una conferenza stampa in diretta Fb, insieme al coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani.

Le dichiarazioni di Marcello di De Vito

“Sono molto contento e convinto della mia scelta e pronto alle sfide che ci saranno, a partire dalle prossime Amministrative. Non ho più retto alle mille capriole ideologiche del M5S, cui dico… buon tutto! Avrei potuto smettere di far politica o mettere a disposizione l’esperienza acquisita in questi anni nel Consiglio comunale ed in maniera naturale mi sono rivolto all’area politica che aveva sempre rappresentato le mie idee e la mia cultura prima di entrare nel M5S. Ci siamo confrontati con Gasparri sui temi romani dallo scorso gennaio”.

“Ringrazio anche quelli mi hanno criticato o che mi criticheranno – aveva scritto su Facebook annunciando il suo addio al M5S – Ringrazio le quasi 7000 persone che hanno scritto il mio nome sulla scheda il 4 giugno 2016, conferendomi quel mandato che onorerò sino alla fine come ritengo di aver svolto sino ad oggi, con conoscenza della macchina amministrativa, del territorio, della sua politica. Prosegue il mio impegno politico.Guardo avanti con forza, determinazione e fiducia”