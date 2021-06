DA TOETTI A TORTU, PASSANDO PER BERRUTI E MENNEA… - L'Eco Del Litorale | Notizie online

6 GIUGNO 2019- Oggi, diciamo la verità, aspettiamo tutti la lieta novella, la consacrazione del nuovo portabandiera dello sprint italico, il giovane Filippo Tortu, che ha attratto l’attenzione dello stesso Presidente, Sergio Mattarella. Per l’occasione rispolvero quello che scrissi qualche Golden Gala fa, tirando in ballo un’altra speranza confermata, ma rapida nell’ascesa, quanto nella eclissi, tra il 1928 e il 1932, il nostro “americano” di allora, Edgardo Toetti. Poi vennero Berruti e Mennea, due giganti … La sensazione è che Filippo oggi possa rallegrarci e accendere di nuovo la luce sull’atletica, quella visibilità di cui ha bisogno per tornare nei cuori e nell’immaginario collettivo … 6 GIUGNO 2019- Oggi, diciamo la verità, aspettiamo tutti la lieta novella, la consacrazione del nuovo portabandiera dello sprint italico, il giovane Filippo Tortu, che ha attratto l’attenzione dello stesso Presidente, Sergio Mattarella. Per l’occasione rispolvero quello che scrissi qualche Golden Gala fa, tirando in ballo un’altra speranza confermata, ma rapida nell’ascesa, quanto nella eclissi, tra il 1928 e il 1932, il nostro “americano” di allora, Edgardo Toetti. Poi vennero Berruti e Mennea, due giganti … La sensazione è che Filippo oggi possa rallegrarci e accendere di nuovo la luce sull’atletica, quella visibilità di cui ha bisogno per tornare nei cuori e nell’immaginario collettivo …

IERI HO PASSATO TUTTA LA GIORNATA AL FORO ITALICO, PRIMA CON LA STORIA IMMENSA ED INTENSA DELLE SOCIETA’ SPORTIVE CENTENARIE E POI CON L’ATTUALITA’ SMART DEL GOLDEN GALA. NEL MEZZO, L’ENNESIMA VISITA GUIDATA PER MEGLIO CAPIRE E CONOSCERE I SEGRETI DELL’OPERA SENZA EGUALI DI RICCI, DEL DEBBIO, MORETTI, CANEVARI, SEVERINI, MONTANARINI… IN CONCLUSIONE, UNA MAGNIFICA OCCASIONE D’INCONTRO CON TANTI AMICI ALL’OLIMPICO, TRA I QUALI ANTICHI COPROTAGONISTI DI UNA STORIA INFINITA, COME GIUSEPPE PIGNATA E FRANCESCO MASCOLO. POI A CASA HO PRESO PER LA CODA “MENNEA SEGRETO”, DECISAMENTE RISARCITORIO DELLA VERA FIGURA DI PIETRO, ANCHE SE SOLTANTO NELLA SUA MATURITA’. PER QUANTO RIGUARDA IL GOLDEN GALA, COSA VOLETE CHE VI DICA, IO SONO RIMASTO ALLE EMOZIONI DEGLI ANTICHI MEETING, DOVE GLI ITALIANI SFIDAVANO ANTAGONISTI DI VAGLIA E POI ASSURGEVANO AL RUOLO DI EROI E SEMIDEI NEL NOSTRO IMMAGINARIO COLLETTIVO. SEMBRA IERI, MA SONO PASSATI 30-35 ANNI, DA QUANDO LA POLIZIA A CAVALLO INTERVENIVA ALLO “ZAULI” PER CONTENERE IL NOSTRO ENTUSIAMO DI FAN DELL’ATLETICA, IN UNO STADIO MENO TECNOLOGICO, MA PIU’ OLIMPICO. OGGI, DESIDERO RIDARE RUOLO AD UN GRANDE DELL’ATLETICA AZZURRA, A EDGARDO TOETTI, PRECURSORE DI BERRUTI E MENNEA, DEGNO DELLE COPERTINE DEI ROTOCALCHI NEGLI ANNI 20/3O, ALTO 1,87 PER 80 KG., OTTO VOLTE TRICOLORE E BRONZO CON LA STAFFETTA AI GIOCHI DEL 1932. AVEVAMO GIA’ IL NOSTRO “AMERICANO” NOVANTANNI FA E NON LO SAPEVAMO. PER QUESTO, TOETTI VA SUI BLOCCHI DI PARTENZA NELLA “GLADIATORI WALK”, RAGGIUNGENDO GLI ALTRI IPERBOREI DELL’ATLETICA…