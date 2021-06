STORIA, SPORT, REBUS... - L'Eco Del Litorale | Notizie online

IO MI CHIEDO CONTINUAMENTE COME AVVENNE CHE L’ITALIA NEL 1948, AD APPENA TRE ANNI DALLA DISASTROSA SECONDA GUERRA MONDIALE, FOSSE GIA’ AUTOREVOLMENTE IN PISTA AI GIOCHI OLIMPICI DI LONDRA, PRONTA A CANDIDARSI PER LA XVII EDIZIONE DEL 1960, ASSEGNATA POI PUNTUALMENTE A ROMA. HO DUE CHIAVI DI LETTURA: LA STRAORDINARIA INFLUENZA DI BRUNO ZAULI NEL CONTESTO INTERNAZIONALE, ATTRAVERSO IL SUO RUOLO NELLA EAA (EUROPEAN ATHLETIC ASSOCIATION) E LA STIMA DI LORD DAVID BURGHLEY (PRESIDENTE DELLA IAAF) NEI CONFRONTI DEGLI ITALIANI, IMPERSONIFICATI DA UN OPERAIO-ATLETA, LEALE AVVERSARIO-AMICO SULLA PISTA, LUIGI FACELLI. QUINDI, CONTINUO A RIFLETTERE SEMPRE SULL’ONDA DEL GOLDEN GALA E NELLA LOGICA DELLE EMOZIONI. L’ITALIA HA AVUTO UN GRANDE PASSATO NEGLI OSTACOLI E TORNANDO INDIETRO NEL TEMPO INCONTRIAMO UN PROTAGONISTA ASSOLUTO, APPUNTO COME LUIGI FACELLI, SOFFIATORE IN VETRERIA E ANTAGONISTA STORICO DI LORD DAVID BURGHLEY, CAMPIONE OLIMPICO NEL 1928, BATTUTO DAL NOSTRO SEI VOLTE SU UNDICI SCONTRI DIRETTI. AVEVANO UNA DIFFERENZA DI ETA’ (SETTE ANNI A FAVORE DELL’INGLESE) DI STATURA (CINQUE CENTIMETRI A FAVORE DI DAVID),DI CONDIZIONE SOCIALE, DI MAGIONE, DI RECORD ( CON TRE DECIMI A FAVORE DELL’INGLESE : 52″1 CONTRO 52″4) MA LO STESSO PESO (70 KG). FACELLI PORTO’ A CASA DUE PRIMATI EUROPEI E TRE VITTORIE AI CAMPIONATI INGLESI. COLLEZIONO’ UNDICI TITOLI NAZIONALI NEI 400 HS E ALTRI SEI DIVERSI, TRA I QUALI DUE NEL SALTO TRIPLO. DA PARIGI NEL 1924 A BERLINO NEL 1936 CORSE IN QUATTRO OLIMPIADI, SENZA MEDAGLIE (QUINTO A LOS ANGELES NEL 1932) PER LASCIARE POI IL POSTO AL SUO SUCCESSORE, OTTAVIO MISSONI. COMUNQUE, IL RISULTATO PIU’ GRANDE FU QUELLO DELLA CAVALLERESCA AMICIZIA PROPRIO CON LORD BURGHLEY, ISPIRATORE DI “MOMENTI DI GLORIA” E STRATEGICO PRESIDENTE DELLA IAAF (FEDERATLETICA MONDIALE) DAL 1946 AL 1976, PRIMA DELL’AVVENTO DI PRIMO NEBIOLO. IO MI CHIEDO DUNQUE, PERCHE’ UNO COME FACELLI NON DEVE STARE TRA LE NOSTRE LEGGENDE, SE E’ ADDIRITTURA COLUI CHE E’ STATO CAPACE DI BATTERE UN MITO COME BURGHLEY. E ALLORA? ALLORA, IL CARO FACELLI FA IL SUO INGRESSO TRIONFALE NELLA “GLADIATORI WALK”, DOVE LO ASPETTANO TUTTI NOSTRI IPERBOREI, OTTAVIO, SUO EREDE, IN TESTA … (TRA LE IMMAGINI UNA ILLUSTRAZIONE DI MAGIA’ – 1930).