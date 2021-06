CON SKILL FOR YOUTH, ERASMUS E' FAIR PLAY ! - L'Eco Del Litorale | Notizie online

– Puntualmente ieri ha preso avvio su piattaforma “SKILL FOR YOUTH, progetto davvero speciale promosso dall’Agenzia Nazionale Giovani con il Comitato Nazionale Italiano Fair Play, Associazione Benemerita riconosciuta dal CONI e impegnata da SPORT e SALUTE con il compito di diffondere i valori fondamentali per una migliore qualità della vita nella società civile, partendo dal rispetto delle regole e dallo stile esistenziale finalizzati alla prevenzione salute. Come è noto il Movimento Europeo del Fair Play conta ben 42 Paesi aderenti in Europa e 120 nel mondo con il CIFP. I principi su cui si fonda la filosofia di ERASMUS sono stati ampiamente condivisi sin dalle prime battute tra le rappresentanze delle Associazioni di Italia, Portogallo, Spagna, Slovenia, Lettonia, Polonia e Grecia, Jasmin Torres, Dimitros Petropoulos, Claudia Sandulescu, Agrita Spelmane, Eric Barrus, Daniel Pina, Jaka Trilar, Toni Llop, Rafael Ferreira, Lidia Maslova, oltre a Ruggero Alcanterini, Franco Cassano e Letizia Tessicini (coordinatrice) che hanno fatto gli onori di casa per il CNIFP. Ieri dunque la presentazione ed oggi la pianificazione di “SKILL FOR YOUTH”, che si svilupperà con un trend sostenutissimo sino a maggio del 2022.