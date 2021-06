Rifiuti, Fdi: "Nella notte spazzatura in fiamme a via Boccea. Situazione incontenibile" - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Ieri notte a via Boccea, nel quartiere Aurelio, hanno preso fuoco cumuli di rifiuti e le fiamme hanno lambito i palazzi adiacenti mettendo in pericolo i cittadini che ci risiedono.

É evidente che la problematica relativa alla raccolta della spazzatura è diventata incontenibile e intollerabile. Appena due settimane fa ho convocato una Commissione Trasparenza per cercare di affrontare il tema. L’unica cosa certa é che lo scarico di responsabilità tra Raggi e Zingaretti rappresenta un teatrino ignobile per cui solo i cittadini ne pagano le conseguenze”. É quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Municipio XIII e presidente della commissione Trasparenza, Marco Giovagnorio.